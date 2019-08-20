20 Ağustos 2019, Salı

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Beşiktaş'a 3 yıldız birden!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybeden Beşiktaş lige çok kötü bir başlangıç yaptı. Son 6 sezona galibiyetle başlayan siyah-beyazlılarda Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları da başladı. Transferde de atağa kalkan Beşiktaş 3 bombayı birden patlatacak. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 10:11
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Beşiktaş'a 3 yıldız birden!

Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

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Beşiktaş'a 3 yıldız birden!

6 sezon sonra yeni sezona galibiyetle başlayamayan Kara Kartal'da transferleri açıklamak için girişimlerini arttırdı.

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Beşiktaş'a 3 yıldız birden!

Sivasspor'a 3-0 yenilerek taraftarını üzen Beşiktaş'ta transferlerle taraftarın gönlü alınacak.

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Beşiktaş'a 3 yıldız birden!

Beşiktaş, transferde atağa kalkarak 3 isimde mutlu sona yaklaştı. İşte son gelişmeler...

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Beşiktaş'a 3 yıldız birden!

Sivas hezimeti sonrası taraftarın gönlünü almak isteyen Beşiktaş yönetimi gaza bastı.

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