Beşiktaş'a 3 yıldız birden!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybeden Beşiktaş lige çok kötü bir başlangıç yaptı. Son 6 sezona galibiyetle başlayan siyah-beyazlılarda Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları da başladı. Transferde de atağa kalkan Beşiktaş 3 bombayı birden patlatacak. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





