20 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Orhan Ak istifa etti kabul edilmedi

İstifa etti kabul edilmedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.08.2019

Sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan 'ta, teknik direktör 'nın yardımcılığını yapan 'ın iki kez istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği ifade edildi.

Yaptığı yazılı açıklamayla camiasından özür dileyen 'ın hem Beşiktaş'ta görev alacağının açıklanmasının ardından hem de kampı dönüşünde olmak üzere iki kez istifa ettiği ortaya çıktı. Ancak Ak'ın görevi bırakma isteğinin Avcı ve Orman tarafından kabul edilmediği öğrenildi.
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