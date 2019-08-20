20 Ağustos 2019, Salı
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Orhan Ak istifa etti kabul edilmedi
Giriş Tarihi: 20.08.2019
Sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Orhan Ak'ın iki kez istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği ifade edildi.
Yaptığı yazılı açıklamayla Beşiktaş camiasından özür dileyen Orhan Ak'ın hem Beşiktaş'ta görev alacağının açıklanmasının ardından hem de Avusturya kampı dönüşünde olmak üzere iki kez istifa ettiği ortaya çıktı. Ancak Ak'ın görevi bırakma isteğinin Avcı ve Orman tarafından kabul edilmediği öğrenildi.
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