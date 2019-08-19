19 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Vida açıklaması!

Beşiktaş'tan Vida açıklaması!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.08.2019

'ta 'in ilk haftasında Demir Grup ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan 'nın 'ı çekilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Domagoj Vida, ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Vida'nın durumu, MR sonucuna göre netlik kazanacak."

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