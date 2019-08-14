14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Sinan Beşiktaş için Royal’e rest çekecek
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Siyah-beyazlı takımın kaleci adayları arasına giren Sinan Bolat'ın Beşiktaş'a gelmeye can attığı belirtildi. Belçika basınında çıkan haberlere göre Royal Antwerp'te forma giyen 30 yaşındaki file bekçisinin, kulüp yönetimiyle görüşüp bonservisinin bedelsiz verilmesini isteyeceği yazıldı.
Siyah-beyazlı takımın kaleci adayları arasına giren Sinan Bolat'ın Beşiktaş'a gelmeye can attığı belirtildi. Belçika basınında çıkan haberlere göre Royal Antwerp'te forma giyen 30 yaşındaki file bekçisinin, kulüp yönetimiyle görüşüp bonservisinin bedelsiz verilmesini isteyeceği yazıldı.
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