14 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sinan Beşiktaş için Royal’e rest çekecek

Sinan Royal’e rest çekecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Siyah-beyazlı takımın kaleci adayları arasına giren Sinan Bolat'ın Beşiktaş'a gelmeye can attığı belirtildi. Belçika basınında çıkan haberlere göre Royal Antwerp'te forma giyen 30 yaşındaki file bekçisinin, kulüp yönetimiyle görüşüp bonservisinin bedelsiz verilmesini isteyeceği yazıldı.

Siyah-beyazlı takımın kaleci adayları arasına giren Sinan Bolat'ın Beşiktaş'a gelmeye can attığı belirtildi. Belçika basınında çıkan haberlere göre Royal Antwerp'te forma giyen 30 yaşındaki file bekçisinin, kulüp yönetimiyle görüşüp bonservisinin bedelsiz verilmesini isteyeceği yazıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Elleri değil ayakları için! Elleri değil ayakları için!
Kartal pas ve taktik çalıştı Kartal pas ve taktik çalıştı
Burak artık ‘17’ giyecek Burak artık ‘17’ giyecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör