14 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.08.2019

, ’in ilk haftasında deplasmanda D.G. ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

BJK 'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile idman sona erdi.

ve Enzo Roco, takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

, D.G. maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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