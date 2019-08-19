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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! 4 yıldız kulübeye
Beşiktaş'ta Sivasspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin yankıları sürüyor. Süper Lig'in ikinci haftasında Cuma günü Göztepe ile oynanacak maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, flaş bir karar alarak dört yıldızı kulübede oturtmaya karar verdi...
Giriş Tarihi: 19.08.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 15:04
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