19 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! 4 yıldız kulübeye

Beşiktaş'ta Sivasspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin yankıları sürüyor. Süper Lig'in ikinci haftasında Cuma günü Göztepe ile oynanacak maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, flaş bir karar alarak dört yıldızı kulübede oturtmaya karar verdi...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 15:04
  • 1
  • 22
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! 4 yıldız kulübeye

Beşiktaş'ın Sivas karşısında aldığı farklı yenilgi üzerine taşlar yerinden oynayacak.

  • 2
  • 22
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! 4 yıldız kulübeye

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Göztepe ile cuma günü oynanacak maçta dört yıldızını kızağa çekeceği öğrenildi.

  • 3
  • 22
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! 4 yıldız kulübeye

Bu futbolcuların yerine İzmir ekibi karşısında oynayacak isimler de belli oldu.

  • 4
  • 22
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! 4 yıldız kulübeye

QUARESMA DA HEDEFTE!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor önünde Portekizlinin performansından hiç memnun kalmadı.

  • 5
  • 22
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! 4 yıldız kulübeye

Avcı'nın, şahsi olarak oynadığı için tepki gösterdiği Ricardo Quaresma'yı da yedeğe çekeceği öne sürüldü.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör