Umut Meraş, Beşiktaş’a doğru
Beşiktaş, Bursaspor'dan Umut Meraş'ı kadrosuna katmak üzere. Siyah beyazlı ekibin son teklifi 10 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran'ın kiralanması olurken, yeşil beyazlı kulüp de teklife sıcak baktı. Tarafların ise yakın süreçte anlaşması bekleniyor.
Transfer dönemine oldukça durgun başlayan Beşiktaş, sol bek arayışlarını Umut Meraş ile sonlandırmak üzere. Milli oyuncu için hafta içerisinde Bursaspor ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya varamazken, ibre yeniden Beşiktaş'a döndü. Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'ın Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonrasında genç oyuncunun transferiyle ilgili sona yaklaşıldığı öğrenildi. Erdoğan'ın 'Feda' döneminde antrenör olarak görev aldığı Beşiktaş'ta yöneticiliğini yapan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile sıkı temasta olduğu biliniyor.
Öte yandan transferin resmi sürecini yönetenler arasında Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi de yer alıyor.
Beşiktaş cephesinin, yabancı sol beklerden vazgeçmesi üzerine gelen son resmi teklifi ise 10 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran'ın kiralanması oldu. Bursaspor Kulübü de bu teklife sıcak bakarken, tarafların anlaşma sağlaması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Bursaspor'da önceki başkan Ali Ay, Umut Meraş için Beşiktaş ile el sıkışmış ancak sonrasında transfer rafa kaldırılmıştı.
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