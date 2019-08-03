03 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Umut Meraş, Beşiktaş’a doğru

Umut Meraş, Beşiktaş’a doğru
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.08.2019

, 'dan 'ı kadrosuna katmak üzere. Siyah beyazlı ekibin son teklifi 10 milyon TL ve kaleci 'ın kiralanması olurken, yeşil beyazlı kulüp de teklife sıcak baktı. Tarafların ise yakın süreçte anlaşması bekleniyor.

dönemine oldukça durgun başlayan , sol bek arayışlarını ile sonlandırmak üzere. Milli oyuncu için hafta içerisinde ile arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya varamazken, ibre yeniden Beşiktaş'a döndü. Bursaspor Selçuk Erdoğan'ın Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonrasında genç oyuncunun transferiyle ilgili sona yaklaşıldığı öğrenildi. Erdoğan'ın 'Feda' döneminde antrenör olarak görev aldığı Beşiktaş'ta yöneticiliğini yapan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile sıkı temasta olduğu biliniyor.
Öte yandan transferin resmi sürecini yönetenler arasında Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi de yer alıyor.

Beşiktaş cephesinin, yabancı sol beklerden vazgeçmesi üzerine gelen son resmi teklifi ise 10 milyon TL ve kaleci 'ın kiralanması oldu. Bursaspor Kulübü de bu teklife sıcak bakarken, tarafların anlaşma sağlaması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Bursaspor'da önceki başkan Ali Ay, Umut Meraş için Beşiktaş ile el sıkışmış ancak sonrasında transfer rafa kaldırılmıştı.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 0-2 Udinese | ÖZET

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