28 Temmuz 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’
Giriş Tarihi: 28.07.2019
Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği öne sürülen 26 yaşındaki stoper Karol Mets, iddialarla ilgili konuştu. AIK Solna'da forma giyen oyuncu "Beşiktaş benimle ilgileniyorsa bu, güzel bir şey. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün sizi istemesi, işinizi iyi yaptığınızı gösterir. Ancak şu anda resmi bir teklif yok" dedi.
Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği öne sürülen 26 yaşındaki stoper Karol Mets, iddialarla ilgili konuştu. AIK Solna'da forma giyen oyuncu "Beşiktaş benimle ilgileniyorsa bu, güzel bir şey. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün sizi istemesi, işinizi iyi yaptığınızı gösterir. Ancak şu anda resmi bir teklif yok" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"