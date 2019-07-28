28 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’

‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.07.2019

'nın kadrosunda görmek istediği öne sürülen 26 yaşındaki stoper Karol Mets, iddialarla ilgili konuştu. Solna'da forma giyen oyuncu " benimle ilgileniyorsa bu, güzel bir şey. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün sizi istemesi, işinizi iyi yaptığınızı gösterir. Ancak şu anda resmi bir teklif yok" dedi.

Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği öne sürülen 26 yaşındaki stoper Karol Mets, iddialarla ilgili konuştu. Solna'da forma giyen oyuncu " benimle ilgileniyorsa bu, güzel bir şey. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün sizi istemesi, işinizi iyi yaptığınızı gösterir. Ancak şu anda resmi bir teklif yok" dedi.

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