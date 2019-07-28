‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’

Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği öne sürülen 26 yaşındaki stoper Karol Mets, iddialarla ilgili konuştu. AIK Solna'da forma giyen oyuncu "Beşiktaş benimle ilgileniyorsa bu, güzel bir şey. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün sizi istemesi, işinizi iyi yaptığınızı gösterir. Ancak şu anda resmi bir teklif yok" dedi.

Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği öne sürülen 26 yaşındaki stoper Karol Mets, iddialarla ilgili konuştu. AIK Solna'da forma giyen oyuncu "Beşiktaş benimle ilgileniyorsa bu, güzel bir şey. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün sizi istemesi, işinizi iyi yaptığınızı gösterir. Ancak şu anda resmi bir teklif yok" dedi.