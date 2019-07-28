Beşiktaş'a gelmek isteyen stoper: İndirim yapın

Beşiktaş’a gelmek isteyen Hollandalı stoper, “Alt ligde bir sezon daha kalmak istemiyorum. İndirim yapın gideyim” dedi. İngiliz yöneticileri köşeye sıkıştırdı.

Beşiktaş'ın ?Martins İndi girişiminde dün sıcak gelişmeler yaşandı. Bir süre önce Stoke City ile masaya oturan siyah-beyazlı yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmıştı. İngigiliz kulübüne 1.5 milyon euro kiralama bedeli önerilirken, Stoke yönetimi ise 6 milyon euro bonsevis istemişti. Tam bu noktada Hollandalı savunmacı bizzat devreye girdi. Gelen haberlere göre Stoke City yönetimi ile görüşen 27 yaşındaki futbolcu, istedikleri ücrette indirim yapmaları talebinde bulundu.



4 TAKSİTTE 4 MİLYON EURO

Champıonshıp'te kalmak istemediğini belirten İndi, "Bir sezon daha alt ligde oynamak istemiyorum. Bonservisimde indirim yapın, gideyim" dedi. Stoke'lu yetkililerin bu isteğe nasıl karşılık vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Transferde aceleci davranmayan Beşiktaş da bekle-gör taktiğini uygulayacak. Stoke, Beşiktaş'tan 6 milyon euro talep etmiş, siyah-beyazlıların ise 4 taksitte ödenmek üzere 4 milyon euro önerisinde bulunduğu belirtilmişti.