Beşiktaş'ın Udinese 11'i belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında İtalyan ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği 11 belli oldu. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş - Udinese maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların zorlu hazırlık maçı öncesi ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Medel, Muhayer, Quaresma, Boyd, Burak

BEŞİKTAŞ - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Groedig Goldberg Stadı'nda 2 Ağustos'ta oynanacak mücadelenin başlama saati 19.00 olarak açıklanmıştı. Ancak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak güncellendi.

BEŞİKTAŞ - UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

LJAJIC VE DORUKHAN İDMANDA YOK

Siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanında, adale sakatlığı nedeniyle MR'ları çekilecek Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yer almadı.

Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Umut Nayır'ın dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi de katılmadı. Sakatlıkları süren Enzo Roco ve Atiba Hutchinson da antrenmana katılmayan diğer isimler oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Douglas Pereira Dos Santos da takımdan ayrı koşu yaptı. Brezilyalı futbolcu, 45 dakikalık çalışmanın ardından salona geçti.