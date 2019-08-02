02 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü

Beşiktaş 4 eksikle çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.08.2019

, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kampında gerçekleştirilen antrenmanı yönetim kurulu üyeleri , , ve Melih Aydoğdu'nun da izlediği belirtildi.

Sakatlıkları bulunan , Enzo Roco, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in, çalışmaya katılmadığı kaydedildi.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koordinasyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar, pas, 5'e 2 ve şut çalışması ile sona erdiği belirtildi.

Beşiktaşın eski futbolcusundan Galatasaraylıları kızdıran sözler! BEŞİKTAŞ'IN ESKİ FUTBOLCUSUNDAN GALATASARAYLILARI KIZDIRAN SÖZLER!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın Udinese 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Udinese 11'i belli oldu!
Ljajic ve Dorukhan Toköz'de son durum Ljajic ve Dorukhan Toköz'de son durum
Fikret Orman'dan flaş transfer açıklaması! Konoplyanka... Fikret Orman'dan flaş transfer açıklaması! Konoplyanka...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör