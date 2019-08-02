02 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu

Ljajic ve Dorukhan Toköz'de son durum
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren , sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan ve 'ün tedavilerine başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan oyuncularımız ile 'ün yapılan muayeneleri ve çekilen MR'ları sonucunda sağ alt arka adale grubunda (soleus) 1. derece kas zorlanmaları meydana gelmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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