03 Ağustos 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta orta saha çöktü
Giriş Tarihi: 03.08.2019
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta Atiba’nın ardından Adem Ljajic ve Dorukhan da sakatlandı. İki genç yıldızın sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması ortaya çıktı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta, Ljajic ve Dorukhan da sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan orta saha oyuncuları Ljajic ile Dorukhan'ın MR'larının çekildiği belirtildi. Açıklamada, kontroller sonucu, iki futbolcunun sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması meydana geldiği kaydedildi. İki hafta boyunca tedavi görecek olan Ljajic ile Dorukhan'ın dışında; ayak bileğinden sakatlanan ve tedavisi için Belçika'ya giden Atiba'nın da olmaması nedeniyle orta sahada büyük bir eksiklik yaşanıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"