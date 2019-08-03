03 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta orta saha çöktü

Orta saha çöktü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.08.2019

Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren 'ta ’nın ardından Adem ve da sakatlandı. İki genç yıldızın sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması ortaya çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren 'ta, ve da sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan orta saha oyuncuları Ljajic ile Dorukhan'ın MR'larının çekildiği belirtildi. Açıklamada, kontroller sonucu, iki futbolcunun sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması meydana geldiği kaydedildi. İki hafta boyunca tedavi görecek olan Ljajic ile Dorukhan'ın dışında; ayak bileğinden sakatlanan ve tedavisi için 'ya giden 'nın da olmaması nedeniyle orta sahada büyük bir eksiklik yaşanıyor.
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