Beşiktaş'ta Kaan Ayhan çıkarması

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki gurbetçi stoper için Almanya’ya gitti Düsseldorf’a fiyat soruldu. Kaan Ayhan da transfere yeşil ışık yaktı!

Vitor Hugo, Juan Jesus, Roncaglia, Kolodzieczak gibi pek çok isme yönelen Beşiktaş'ta sürpriz bir stoper iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş futbol direktörü Ali Naibi'nin Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için girişimlere başladığı ileri sürüldü. Bundesliga kulübünden fiyat soran Naibi'nin, 24 yaşındaki Kaan'la da bir görüşme yapıp gelişmeleri başkan Fikret Orman'a bildirdiği ifade edildi. Ayrıca 1.85 boyundaki Kaan da dün sürpriz bir açıklama yapıp Düsseldorf'tan ayrılabileceği sinyalini verdi.

Futbolda her an her şey olabilir. Kaan "Tutamayacağım sözleri vermem. Fortuna'da mutluyum; ama kesinlikle takımda kalacağıma dair kimseye söz veremem" ifadesini kullandı. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen, sağ bek, sol bek ve ön liberoda da görev yapan Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon 31 resmi maçta forma giyerken takımına 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.