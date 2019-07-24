24 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Adriano Paranaense’de

Adriano Paranaense’de
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve sezon sonunda sözleşmesi biten , Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve sezon sonunda sözleşmesi biten , Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Adriano transferini duyurdu. Sambacının siyah-beyazlı takıma geri dönebileceği konuşuluyordu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Avusturya yolcusu Beşiktaş Avusturya yolcusu
Cenk Koray’a anma töreni Cenk Koray’a anma töreni
Gary Medel: Ülkeme döneceğim Gary Medel: Ülkeme döneceğim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör