MAÇ SONUCU l Beşiktaş-Eibar: 0-2 l ÖZET
Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Eibar'a 2-0 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, ilk ciddi hazırlık sınavında Eibar'a 2-0 yenildi.
İspanyol ekibinin gollerini 36'da Kike Garcia ve 80'de Mesa kaydetti. Mesa'nın golünde oyuna ikinci yarıda giren kaleci Utku Yuvakuran büyük hata yaptı.
Sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, performans olarak vasatın altında kaldı.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Tyler Boyd, Quaresma ve Güven Yalçın
EİBAR: Dmitrovic, Correa, Bigas, Ramis, Lobato, Diop, Exposito, De Blasis, Pedro Leon, Quıque Gonzalez, Kike Garcia
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