27 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

MAÇ SONUCU l Beşiktaş-Eibar: 0-2 l ÖZET

Beşiktaş'tan tatsız prova!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 Giriş Tarihi: 27.07.2019

Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren , üçüncü hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Eibar'a 2-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden , ilk ciddi hazırlık sınavında Eibar'a 2-0 yenildi.

İspanyol ekibinin gollerini 36'da Kike Garcia ve 80'de Mesa kaydetti. Mesa'nın golünde oyuna ikinci yarıda giren kaleci Utku Yuvakuran büyük hata yaptı.

Sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, performans olarak vasatın altında kaldı.

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İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Tyler Boyd, Quaresma ve Güven Yalçın

EİBAR: Dmitrovic, Correa, Bigas, Ramis, Lobato, Diop, Exposito, De Blasis, Pedro Leon, Quıque Gonzalez, Kike Garcia

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