20 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz'e bir teklif de Roma'dan

Roma'dan Beşiktaş'a sürpriz teklif!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Lazio ve Udinese'nin listesindeki 'ın genç yıldızı 'e bir başka İtalyan devi talip oldu! 'in de formasını 'nın menajerler aracılığıyla siyah beyazlı ekiple temaslara başladığı öğrenildi.

formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce ilk 11'in değişilmez ismi olan ve A 'a kadar yükselen 'e art arda takipler çıkmaya devam ediyor.

Milliyet'in haberine göre, İtalya Serie A ekiplerinden; Udinese ve Lazio'nun girişimlerde bulunduğu 23 yaşındaki ön liberoya son olarak bir diğer Çizme ekibi talip oldu.

Milli yıldız 'in formasını giydiği İtalyan devinin menajerler aracılığıyla siyah beyazlılarla masaya oturarak pazarlıklara başladığı kaydedildi.

Genç oyuncu için sadece Udinese'den 6 milyon Euro'luk sözlü teklif alan ancak 10 milyon Euro'da direten Beşiktaş yönetiminin bonservis taleplerinin karşılanması halinde satışa onay verebileceği belirtildi.

Beşiktaş'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dorukhan Toköz'ün, ilk etapta kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Başarılı oyuncunun, en az 1 sezon daha Beşiktaş'ta kalıp istikrarını sürdürmesinin ardından olmayı düşündüğü ifade edildi.

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FİKRET ORMAN: "TEKLİF GELDİ AMA..."

Dorukhan Toköz'ün 'daki geleceğiyle ilgili olarak önceki gün açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı , genç oyuncuyla yola devam etmek istediklerini söylemişti.

Başkan Orman, "Dorukhan tam bir Beşiktaşlı. Sempatik, çalışkan, mütevazı. Beşiktaş'ı temsil eden bir figür. Beşiktaş'tan ayrılmasını kesinlikle düşünmüyorum. 1-2 sene daha oynaması lazım. Çok iyi yerlere geleceğine de eminim. Bize teklif geldi ama niyetimiz satmak değil. Bir gün Beşiktaş ve Dorukhan açısından bir menfaat olursa, o zaman konuşuruz. Şu anda takımımızda görmek istediğimiz gülen yüzlerden birisi" ifadelerini kullanmıştı.

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