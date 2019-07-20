Beşiktaşlı futbolculara yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı

Yeni sezon kamp çalışmalarını Riva'da sürdüren Beşiktaşlı futbolcular, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi aldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbol takımına Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek tarafından 2019-2020 sezonununda uygulanacak oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgi verildi.