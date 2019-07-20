20 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı futbolculara yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı

Beşiktaşlı futbolculara VAR bilgilendirmesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Yeni sezon kamp çalışmalarını Riva'da sürdüren Beşiktaşlı futbolcular, 'in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi aldı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbol takımına Hakem İşleri Müdürü tarafından 2019-2020 sezonununda uygulanacak oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgi verildi.

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