Beşiktaş'ta Tyler Boyd kampa katıldı

Beşiktaş'ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımın kampına katıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Boyd, yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren siyah-beyazlı takımın kampına dahil olarak teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla tanıştı.