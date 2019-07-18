18 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Tyler Boyd kampa katıldı

Beşiktaş'ta Tyler Boyd kampa katıldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.07.2019

'ın yeni transferi ABD'li futbolcu , siyah-beyazlı takımın kampına katıldı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Boyd, yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren siyah-beyazlı takımın kampına dahil olarak teknik direktör ve futbolcularla tanıştı.



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