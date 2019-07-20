Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş, yeni sezon kamp çalışmalarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde futbolcular denge ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, salonda 2 grup halinde yapılan ısınma, bisiklet ve streching çalışması ile başladı. Ardından futbolcular, değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyon idmanı gerçekleştirdi. İdman, rejenarasyon çalışması ile sona erdi.
Antrenmana izinli olan Gary Medel ile özel programına devam eden Orkan Çınar katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek
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