20 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.07.2019

, yeni sezon kamp çalışmalarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör yönetiminde futbolcular denge ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, salonda 2 grup halinde yapılan ısınma, bisiklet ve streching çalışması ile başladı. Ardından futbolcular, değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyon idmanı gerçekleştirdi. İdman, rejenarasyon çalışması ile sona erdi.

Antrenmana izinli olan ile özel programına devam eden Orkan Çınar katılmadı.

, hazırlıklarına bugün saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek

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