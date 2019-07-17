17 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan 36 milyon TL'lik imza

Beşiktaş'tan 36 milyon TL'lik imza
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.07.2019

, Vodafone ile forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Siyah beyazlı kulübün kasasına 2 yıllık anlaşma kapsamında 36 milyon TL girecek.

ile Vodafone arasında forma göğüs sponsorluğu için yeniden anlaşma sağlandı. İmza törenine başkan ile CEO'su Colman Deegan katıldı. Anlaşmanın detayları ile ilgili bilgi veren Orman, "Vodafone ile 36 milyon TL değerinde 2 yıllık yeni sözleşme imzaladık. 7 yıllık süreçte de 32 milyon dolar'a denk geliyor. Sponsorluklar dışında da bugüne kadar 11 milyon liralık gelir elde ettik" dedi.

Başkan ayrıca "Beşiktaş'ta son dönemim. Bundan sonra yarışım olmayacak. ile yapılandırmaya gittik. Biz artık daralmak zorundayız. Personel giderlerimizi de azaltmak zorundayız. Artık seçim sıkıntımız olmadığı için borçları azaltıp, yapısı oturmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum" ifadesini kullandı.

finalinin 'ta oynanacak olmasına da değinen Fikret Orman, "Vodafone Park çok özel bir stat. Biz bu stadı yaparken hiçbir şeyden kaçmadık. UEFA Süper Kupası'nın burada oynanacak olması şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli. Tottenham'ın yeni stadı hariç hiçbir yerde Vodafone Park'taki imkanlar yok. İnşallah bir gün bu maçı Beşiktaş'ın oynadığını görmek nasip olur" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Lecce taraftarından Burak Yılmaz'a beste Lecce taraftarından Burak Yılmaz'a beste
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
Yönetim ikisinden birine imzalatacak! Yönetim ikisinden birine imzalatacak!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör