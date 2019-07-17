17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Başkan ayrıca "Beşiktaş'ta son dönemim. Bundan sonra seçim yarışım olmayacak. Bankalar ile yapılandırmaya gittik. Biz artık daralmak zorundayız. Personel giderlerimizi de azaltmak zorundayız. Artık seçim sıkıntımız olmadığı için borçları azaltıp, yapısı oturmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum" ifadesini kullandı.
UEFA Süper Kupa finalinin Vodafone Park'ta oynanacak olmasına da değinen Fikret Orman, "Vodafone Park çok özel bir stat. Biz bu stadı yaparken hiçbir şeyden kaçmadık. UEFA Süper Kupası'nın burada oynanacak olması şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli. Tottenham'ın yeni stadı hariç hiçbir yerde Vodafone Park'taki imkanlar yok. İnşallah bir gün bu maçı Beşiktaş'ın oynadığını görmek nasip olur" diye konuştu.
Beşiktaş'tan 36 milyon TL'lik imza
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Beşiktaş, Vodafone ile forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Siyah beyazlı kulübün kasasına 2 yıllık anlaşma kapsamında 36 milyon TL girecek.
Beşiktaş ile Vodafone arasında forma göğüs sponsorluğu için yeniden anlaşma sağlandı. İmza törenine başkan Fikret Orman ile Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan katıldı. Anlaşmanın detayları ile ilgili bilgi veren Orman, "Vodafone ile 36 milyon TL değerinde 2 yıllık yeni sözleşme imzaladık. 7 yıllık süreçte de 32 milyon dolar'a denk geliyor. Sponsorluklar dışında da bugüne kadar 11 milyon liralık gelir elde ettik" dedi.
Başkan ayrıca "Beşiktaş'ta son dönemim. Bundan sonra seçim yarışım olmayacak. Bankalar ile yapılandırmaya gittik. Biz artık daralmak zorundayız. Personel giderlerimizi de azaltmak zorundayız. Artık seçim sıkıntımız olmadığı için borçları azaltıp, yapısı oturmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum" ifadesini kullandı.
UEFA Süper Kupa finalinin Vodafone Park'ta oynanacak olmasına da değinen Fikret Orman, "Vodafone Park çok özel bir stat. Biz bu stadı yaparken hiçbir şeyden kaçmadık. UEFA Süper Kupası'nın burada oynanacak olması şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli. Tottenham'ın yeni stadı hariç hiçbir yerde Vodafone Park'taki imkanlar yok. İnşallah bir gün bu maçı Beşiktaş'ın oynadığını görmek nasip olur" diye konuştu.
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