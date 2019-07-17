17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Umut Meraş için masada
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Transfer sezonun hemen başında anlaşılan sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ı bekliyor.
Bursaspor ile antrenmanlara çıkan milli oyuncu yeni sezonda İstanbul'da forma giymek istediğini daha ilk Bursaspor kulübüne iletmişti. Siyah-beyazlıların bu transfer için tekrar masaya oturacağı ve ikna edici bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında. Umut için Avrupa'dan da iki teklif geldiği bildirilmişti.
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