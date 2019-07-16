16 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.07.2019

, "Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır" dedi.

Bir süredir 'nın Lecce takımı tarafından ısrarla istenen 'ın geleceği ile ilgili kulübünden resmi açıklama geldi. Siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü , Burak Yılmaz'ın transferi konusunda özel açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı takımda kalıp, kendilerini şampiyonluğa götüreceğini belirten Ali Naibi, "Burak Yılmaz'ın kulübümüzle iki sene daha mukavelesi bulunuyor. Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncumuzun şu andaki tek motivasyonunun bir an önce iyileşip sezona en iyi şekilde başlamak olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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