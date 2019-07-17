Beşiktaş - Pendikspor | CANLI
Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. KJarşılaşma 18:30'da başladı.
Karşılaşmanın televizyon yayını bulunmuyor.
BEŞİKTAŞ 0 - 0 PENDİKSPOR
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Güven
Beşiktaş'ın yedekleri: Utku, Ersin, Kerem, Alpay, Roco, Ahmet, Erdem, Muhayer, Necip, Orkan, Oğuzhan Akgün, Umut, Erdoğan, İlkay, Kartal Kayra
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
21 Temmuz Pazar:
18.30 Beşiktaş-Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi:
17.00 Beşiktaş-CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi:
18.00 Beşiktaş-Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma:
18.00 Beşiktaş-Udinese (Groedig Goldberg)
4 Ağustos Pazar:
17.00 Beşiktaş-Brescia (Groedig Goldberg)
10 Ağustos Cumartesi:
20.00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat)
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