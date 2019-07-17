17 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Pendikspor | CANLI

Beşiktaş - Pendikspor | CANLI
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 Giriş Tarihi: 17.07.2019

, ilk hazırlık maçında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. KJarşılaşma 18:30'da başladı.

Karşılaşmanın televizyon yayını bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ 0 - 0 PENDİKSPOR

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, , Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Güven

Beşiktaş'ın yedekleri: Utku, Ersin, Kerem, Alpay, Roco, Ahmet, Erdem, Muhayer, Necip, Orkan, Oğuzhan Akgün, Umut, Erdoğan, İlkay, Kartal Kayra

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

21 Temmuz Pazar:

18.30 Beşiktaş-Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş-CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi:

18.00 Beşiktaş-Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma:

18.00 Beşiktaş-Udinese ()

4 Ağustos Pazar:

17.00 Beşiktaş-Brescia (Groedig Goldberg)

10 Ağustos Cumartesi:

20.00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat)

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