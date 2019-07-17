17 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.07.2019

, 2019-2020 Cemil Usta sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesabından taraftarıyla buluşturdu.

Siyah beyazlılar iç saha, dış saha ve alternatif forma şeklinde 3 formayı görücüye çıkardı. İşte 'ın yeni sezon formaları...





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