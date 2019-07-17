17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş gençleriyle güldü!

Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlık kapsamında Pendikspor ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi Güven Yalçın ve Orkan Çınar'ın golleri ile 2-1 kazandı.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 21:01
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Beşiktaş gençleriyle güldü!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş gençleriyle güldü!

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.

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Beşiktaş gençleriyle güldü!

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 43. dakikada Güven Yalçın ve 82. dakikada Orkan Çınar'dan geldi. Pendikspor'un tek sayısını 47. dakikada Ozan kaydetti.

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Beşiktaş gençleriyle güldü!

Beşiktaş karşılaşmaya Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens ve Güven 11'iyle çıktı.

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Beşiktaş gençleriyle güldü!

Yedeklerle, Utku, Ersin, Kerem, Alpay, Roco, Ahmet, Erdem, Muhayer, Necip, Orkan, Oğuzhan Akgün, Umut, Erdoğan, İlkay, Kartal Kayra isimleri yer aldı.

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