Beşiktaş gençleriyle güldü!

Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlık kapsamında Pendikspor ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi Güven Yalçın ve Orkan Çınar'ın golleri ile 2-1 kazandı.