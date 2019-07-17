17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Beşiktaş gençleriyle güldü!
Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlık kapsamında Pendikspor ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi Güven Yalçın ve Orkan Çınar'ın golleri ile 2-1 kazandı.
Giriş Tarihi: 17.07.2019 21:01
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