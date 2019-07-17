17 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 Giriş Tarihi: 17.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , sabah 1,5 saate yakın çalıştı. Riva'da yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı idman gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden , Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaklaşık 1,5 saat çalıştı. Antrenmanda izinli olan yer almazken, Rıdvan Yılmaz özel program dahilinde çalıştı. ve ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşuları, istasyon idmanı ve açma germe hareketleriyle başladı. Denge, kuvvet, koordinasyon çalışması, 5'e 2 top kampa çalışmasının ardından taktik program ve şut çalışmasıyla idman tamamlandı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına bu akşam saat 18.30'da Pendikspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.


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