09 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Lewis Holtby’yi İstanbul’a getirdi

Yeni transfer İstanbul'a geldi!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 Giriş Tarihi: 09.07.2019

, serbest konumda olan ’yi ’a getirdi. Alman orta saha, tesislere doğru yola çıktı.

Transfer çalışmalarını sürdüren 'ta son dakika gelişmesi yaşanıyot Siyah beyazlı ekip 28 yaşındaki 'i 'a getirdi.

Beşiktaş sezonu Riva'da açtı

Lewis Holtby kimdir?

18 Eylül 1990 doğumlu Alman futbolcu Lewis Holtby kariyerine Gerderath'ın altyapısında başladı. Daha sonra oradan Mönchengladbach'ın altyapısına giden Holtby, 2009 yılına kadar Alemannia Aachen takımının -A takıma kadar- her kademsinde forma giydikten sonra Schalke 04'e transfer oldu. Schalke 04 oyuncusuyken sırasıyla Bochum ve Mainz takımlarına kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, 2013 yılında ekiplerinden Tottenham'a transfer oldu. Tottenham'da çok şans bulamayan Holtby, Fulham ve Hamburg'a kiralandıktan sonra 2015 yılında Hamburg'a direkt transfer oldu. 2015'ten bu yana Hamburg'da oynayan Alman futbolcunun 2019 yaz sezonu itibariyle sözleşmesi sona erdi.

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