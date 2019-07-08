08 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş sezonu Riva'da açtı

Beşiktaş sezonu Riva'da açtı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.07.2019

, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını yaptı. 'nin bakımda olmasından dolayı hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'ne alan siyah beyazlıların ilk idmanı 1.5 saat sürdü.

'nın veri analizi yapmak için antrenmanın tamamını geniş açı ile kaydettirdiği gözlenirken bir diğer yardımcısının da tablet ile sürekli notlar alarak bilgileri kendisine ilettiği görüldü.

Takım toplantısı ve fotoğraf çekiminin ardından koşu çalışması ile devam eden antrenman, tek pas ve top kapma çalışmaları ile sona erdi.
İzinli olan , Roco ve Atiba ile bugün ameliyat olan antrenmana katılmadı. Bir süredir takımdan ayrılacağı ve kadroya alınmayacağı iddia edilen Quaresma ise çalışmada yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, futbol A takım sorumlu yöneticisi ile sportif direktör Ali Naibi idman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

ARAS ÖZBİLİZ VE OĞUZHAN AYDOĞAN KADROYA ALINMADI
Geçen sezonu farklı takımlarda kiralık oynayan Umut Nayir, Orkan Çınar ve Sedat Şahintürk antrenmanda yer alırken, Aras Özbiliz ve Oğuzhan Aydoğan kadroya dahil edilmedi. Her iki futbolcunun kamp kadrosunda da olmayacağı bildirildi.

Bedelli askerlik yaptıkları için ekstra izinleri olan ve ise izin kullanmadan sezonun ilk çalışmasına katıldı.
yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
F.Bahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef denmişti ancak... F.Bahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef denmişti ancak...
Burak Yılmaz ameliyat edildi Burak Yılmaz ameliyat edildi
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör