05 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Cyle Larin, Zulte Waregem'e kiralandı

Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 Giriş Tarihi: 05.07.2019

, Cyle 'in 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla 'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

, 'i 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile takımlarından SV 'e kiraladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır"

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