05 Temmuz 2019, Cuma
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Cyle Larin, Zulte Waregem'e kiralandı
Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 Giriş Tarihi: 05.07.2019
Beşiktaş, Cyle Larin'in 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Zulte Waregem'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, Larin'i 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiraladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
" Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır"
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