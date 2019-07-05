Cyle Larin, Zulte Waregem'e kiralandı

Beşiktaş, Cyle Larin'in 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Zulte Waregem'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Larin'i 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiraladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır"