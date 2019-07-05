05 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan geleceğe yatırım

Beşiktaş'tan geleceğe yatırım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.07.2019

, genç futbolcuları ve ile ve ile 2022 yılına kadar sözleşme uzattı.

Yaz döneminin sessiz takımlarından olan 'ta iç transferde hareketlilik yaşadı. Siya-beyazlılar, genç futbolcularının sözleşmelerini uzattı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel oyuncularından ve ile ve ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatılmıştır" denildi.
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