30 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz'e çılgın teklif!

Dorukhan Toköz'e çılgın teklif!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.06.2019

Badelj’den memnun olmayan , ’ın orta sahası ’e ortayı emanet etmek istiyor. İtalyanlar, , ve ’ün de Lazio’nun listesinde olduğunu yazdı.

'nun Dorukhan'a yönelik planları! İtalya Serie A ekibi Lazio, geçen sezonun yaz döneminde kadrosuna kattığı Hırvat orta saha 'nin performansından memnun değil. 30 yaşındaki futbolcunun ayrılacağı ve yerine 'ın orta sahası Dorukhan'ın alınacağı iddia edildi.

23 yaşındaki , Beşiktaş'ta 20 maçta 3 gol, 3 asistle oynarken, Badelj ise 26 karşılaşmada 1 gol katkısı verebildi. İtalyan spor sitesi Citta'daki haberde, , ve 'ün de Lazio'nun hedefi nde olduğu, 4 Türk için de girişim olacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak 'dan Yusuf Yazıcı ve 'den Eljif Elmas'ın da taliplerinin olması, Lazio'nun işini zorlaştırıyor.

Akşam'ın haberine göre Lazio'nun önceliği şu anda Dorukhan. Ayrıca; Milan Badelj'nin durumu da çok yakında belli olacak. Dorukhan için 12 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi bekleniyor.

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