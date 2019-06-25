Beşiktaş 8 Temmuz'da sahada
Siyah-beyazlılar 8 Temmuz’da Riva’da topbaşı yapacak Kartal, 25 Temmuz-4 Ağustos arası Avusturya’ya gidiyor
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Ümraniye'de sahaların bakımda olması nedeniyle TFF Riva Tesisleri'nde toplanacak olan Beşiktaş, 8-11 Temmuz tarihleri arasında burada antrenman yapacak. Ardından 2 gün izin yapacak olan futbolcular, 13 Temmuz'da yeniden Riva'da toplanacak ve 10 gün burada çalıştıktan sonra 22 Temmuz'da ilk kamp dönemini noktalayacak. 3 gün iznin ardından 2. kamp dönemi 25 Temmuz'da Avusturya'nın Saalfelden bölgesinde başlayacak. Abdullah Avcı ve öğrencileri, 4 Ağustos'a kadar burada kamp yapacak. Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı ise henüz netleşmedi.
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