25 Haziran 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Garantici Panzer!

Garantici Panzer!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.06.2019

Alman basını, 'ın listesine dahil olan 32 yaşındaki 'nın 2 seneden uzun anlaşma teklifine sıcak bakacağını iddia etti.

Siyah-beyazlıların listesine dahil olan 'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Alman futbolcunun kulübü ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Corriere dello Sport'un haberine göre Maurizio Sarri dönemine geçen Juventus'ta Sami Khedira 'gönderilecekler' listesinde ilk sırada yer alıyor. Fakat yıllık 4 milyon euro net para kazanan Khedira'nın 2021'e kadar kontratının devam ediyor olması Juventus'un işini zorlaştırıyor. Bu arada Alman basınında yer alan haberde ise 'ın Sami Khedira ile yakından ilgilendiği belirtildi. Haberde, siyah-beyazlılardan bonservis talep edilmemesi ve 2 yıldan daha uzun süreli bir kontrat önerilmesi halinde bu transferin gerçekleşebileceği yazıldı. Geçen sezon kalp problemi yaşayan ve ardından diz ameliyatı geçiren Khedira'nın, sadece 17 maça çıkabildiği dikkat çekti.

32 yaşındaki Khedira'ya konan tanıya göre Alman futbolcu düzensiz ve genellikle anormal derecede hızlı bir kalp atış hızı yaşıyor. Bu hastalık ayrıca ayrıca baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi sorunlara da yol açabiliyor. Alman oyuncu, bu yıl şubat sonundan nisan başına kadar sahalardan uzak kalmıştı. Khedira'nın, Juventus kulübünün yaklaşımına göre önümüzdeki günlerde 'tamam' ya da 'devam' kararı vermesi bekleniyor.

KALP SORUNU KARTAL'I KORKUTTU

32 yaşındaki Khedira'ya konan tanıya göre Alman futbolcu düzensiz ve genellikle anormal derecede hızlı bir kalp atış hızı yaşıyor. Bu hastalık ayrıca ayrıca baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi sorunlara da yol açabiliyor. Alman oyuncu, bu yıl şubat sonundan nisan başına kadar sahalardan uzak kalmıştı. Khedira'nın, Juventus kulübünün yaklaşımına göre önümüzdeki günlerde 'tamam' ya da 'devam' kararı vermesi bekleniyor.

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