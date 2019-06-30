30 Haziran 2019, Pazar
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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden
Beşiktaş transferdeki suskunluğunu bozuyor... Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporlarına göre devam eden Kara-Kartal. flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi, Copa America'da yıldızını parlatan solak stoperle temasa geçti. Ayrıca sürpriz iki isim de yakın takibe alındı. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları.. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 30.06.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 07:46
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