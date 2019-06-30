30 Haziran 2019, Pazar

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden

Beşiktaş transferdeki suskunluğunu bozuyor... Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporlarına göre devam eden Kara-Kartal. flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi, Copa America'da yıldızını parlatan solak stoperle temasa geçti. Ayrıca sürpriz iki isim de yakın takibe alındı. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları.. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.06.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 07:46
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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden

Beşiktaş gözünü bonservis bedeli düşük, adı fazla duyulmamış ama yetenekli yıldızlara çevirmiş durumda.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden

Portekizli yıldız Pepe'nin gitmesinin ardından Enzo Roco ve İsimat Mirin'den beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bu bölgeye kaliteli bir takviye yapmak için kolları sıvadı.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden

Mali sıkıntılar nedeniyle yüksek maliyetli isimlerden uzak duran Beşiktaş yönetiminin gündemine sürpriz bir isim daha girdi.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden

TARRAGONA'DA KİRALIK OYNADI
Bu isim, Copa America'da maç başına 7 top uzaklaştırma ile oynayan Venezuela'nın 26 yaşındaki stoperi Mikel Villanueva...

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden

Bonservisi Malaga'da olan 1.92 boyundaki sol ayaklı stoperin, halen devam eden turnuvada yakaladığı yüzde 85.2'lik isabetli pas ortalaması da dikkat çekti.

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