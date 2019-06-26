Beşiktaş'ta Umut Meraş görüşmeler sıfırdan başlayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, henüz hiç bir oyuncuya resmi imza attıramadı.

İmza aşamasına gelen bir kaç futbolcu olmasına rağmen kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum şu anda resmi imza attırılmasının önündeki en büyük engel. Bir diğer sorun ise oyuncuların kulüpleriyle yapılan pazarlıkların kıran kırana geçmesi ve Beşiktaş transfer komitesinin maliyetleri mümkün olan en düşük seviyeye çekme çalışmaları olarak gösteriliyor.



TRANSFER BÜTÇESİ BANKALAR BİRLİĞİ BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASIYLA BELİRLENECEK



Uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinde artık sona gelinmiş durumda ve bu durum Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına da yön verecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun ön lisans çalışmalarını tamamlamasından sonra hayata geçirilecek yeni sistemde, siyah beyazlılar sadece belirlenen bütçe üzerinden harcama yapacak ve bu bütçeyi kesinlikle aşamayacak. Bu sebeple henüz transfer bütçesi dahi oluşturmayan yönetim ve transfer komitesi, Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmanın yürürlüğe girmesini bekliyor. Belirlenecek olan genel bütçe tüm kulüp giderlerini kapsayacağı için transfer parası da bu bütçenin içinde olacak ve çok büyük yıldızların geleceği bir transfer hareketliliği yaşanmayacak.



Bütçe belli olmamasına rağmen düşük maliyetli transfer görüşmelerinde bulunan transfer komitesinin çalışmalarından elde edilen bilgiler ise şu şekilde:



GUIMARES KULÜBÜ TYLER BOYD İÇİN PEŞİNATTA ISRARCI



Tyler Boyd için Vitoria Guimares ile temaslarını yoğunlaştıran transfer komitesi, 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Guimares kulübünü ikna etse de peşinat konusundaki sıkıntıyı henüz çözemedi. Portekiz kulübünün paranın önemli bir kısmını peşin istemesini reddeden siyah beyazlılar, bonservis bedelini uzun vadeli taksitler halinde ödemek istiyor. Boyd ile her konuda anlaşan ve oyuncuya 550 ile 650 bin Euro arasında bir rakam verecek olan transfer komitesi Guimares ile peşinat sıkıntısını çözdüğü takdirde bu transferi sonuçlandıracak.

UMUT MERAŞ İÇİN BURSASPOR İLE GÖRÜŞMELER SIFIRDAN BAŞLAYACAK



Geçtiğimiz hafta Umut Meraş için Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay pazarlık yapıp anlaşan Beşiktaş transfer komitesi, Ali Ay'ın Bursaspsor'un seçimi sebebiyle anlaşmadan vazgeçmesiyle Umut transferine sıfırdan başlayacak. Bu süreç içinde Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan ile de görüşen siyah beyazlılar Mestan'dan 'başkanlık seçimi sonrası yeniden bir araya gelip değerlendirme yapalım' cevabını almıştı. Bursaspor kanadından öğrenilen bilgilere göre Mesut Mestan, Beşiktaş'ın Ali Ay ile anlaştığı şartlar üzerinden yeniden görüşmeye hazır. Ancak Beşiktaş transfer komitesi ise Mesut Mestan ile yapacağı görüşmelerde tamamen revize edilmiş yeni bir teklif sunmayı düşünüyor. Bu arada daha önceden Beşiktaş'a gitme isteğini açıklayan Umut Meraş'ın yeni başkan Mesut Mestan'a da aynı düşüncelerini açıkladığı ve kesinlikle Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylediği bildirildi.



FOUAD BACHİROU İÇİN TEKLİF YAPILDI



Atiba'ya alternatif arayan Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında Malmö takımından Fouad Bachirou da öne çıkan isimlerden biri. Bachirou için Malmö kulübüne kiralık veya bonservisli olarak mali şartları sunan transfer komitesi İsveç kulübünden gelecek cevabı bekliyor.



AVCI'DAN DOUGLAS VE BURUNO PERES'E VETO



Beşiktaş'ın sağ bek adayları arasında yer alan Demir Grup Sivasspor'un eski oyuncusu Douglas ve Roma'nın futbolcusu olan Bruno Peres'i teknik direktör Abdullah Avcı'nın veto ettiği öğrenilirken, siyah beyazlıların elinde geniş bir sağ bek listesi olduğu ve Avcı'nın bu listeden seçeceği isimler ile görüşüleceği ifade edildi.