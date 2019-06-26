26 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Tyler Boyd'da son düzlük

Tyler Boyd'da son düzlük
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.06.2019

Önümüzdeki sezonda hücum hattını genç ve yetenekli isimlerle güçlendirmek isteyen , geçen sezonun ikinci yarısında A.Gücü formasını giyen konusunda kulübü Guimares'le anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, Portekiz kulübünde 2 milyon euro bonservis ödemeyi kabul ederken, Boyd'un da 'tan 650 bin euro alacağı öğrenildi. 24 yaşındaki ABD'li oyuncu geçen sezon 'de 14 maça çıktı, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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