24 Haziran 2019, Pazartesi
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Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Fikret Orman açıkladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman, adı Serie A ekiplerinden Lecce ile anılan ve takımdan ayrılması gündemde olan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın durumuna da açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 24.06.2019 21:15 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 21:16
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