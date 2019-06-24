24 Haziran 2019, Pazartesi

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Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Fikret Orman açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman, adı Serie A ekiplerinden Lecce ile anılan ve takımdan ayrılması gündemde olan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın durumuna da açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 24.06.2019 21:15 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 21:16
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Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Fikret Orman açıkladı

Gündeme dair yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fikret Orman merak edilen birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından satırbaşları...

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Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Fikret Orman açıkladı

''ABDULLAH HOCA ÇOK İSTEYEREK ALDIĞIMIZ BİRİSİ''

Yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sürecini açıklayan Orman, ''Beşiktaş'ın hocası belli. Çok mutlu olduğumuz, çok içimize sinerek, çok da doğru yaptığımız bir icraatle Abdullah hoca ile imza attık. Taraftarlık bir duygusal ilişki."

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Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Fikret Orman açıkladı

"Takımına baktığında duygusal bağlar kurarsın, kişilerle de duygusal bağlar kurarsın. Orada verdiğiniz kararda evladınıza, abinize, babanıza bakar gibi karar verirsin bir bir şeyleri görmezsin."

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Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Fikret Orman açıkladı

"Yöneticilikte ise yapılan icraat doğru olduğunda takdir toplar, hissi değil, mantığımızla karar vermemiz lazım. Abdullah hoca Beşiktaş'ın hocası ve çok içimize sinerek, çok isteyerek aldığımız bir hoca. Birçok defa ismini aramızda konuştuğumuz bir hocaydı. Diğer konuşulan isimler de, bizim kıymetli insanlarımız.'' dedi.

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Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Fikret Orman açıkladı

GÜNDEMDEKİ DİĞER TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLERDİ?

Abdullah Avcı dışında gündemde olan teknik direktörler hakkında da konuşan Beşiktaş başkanı, ''Ben Samet hoca ile birlikte çalıştım ve en zor dönemde Beşiktaş'ta çok büyük işlere imza attı. Hoca bulmakta zorlandığımız dönemde Samet hoca geldi ve hocalık yaptı, şampiyonluk kadar başarılı bir sezon geçirdi, hakkını yiyemeyiz."

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