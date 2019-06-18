18 Haziran 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Udinese, Dorukhan Toköz'ün peşinde

İtalyanlar Beşiktaşlı yıldızın peşinde!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Beşiktaş'ın milli futbolcusu için Udinese'den 12 milyon euroluk teklif geldi. Başkan 15 milyon euro istedi.

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon kadrosuna kattığı 'ün talipleri her geçen gün artıyor. Genoa ve Sassuolo'nun ardından Udinese de Beşiktaş'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi yıldız oyuncu için Beşiktaş'a 12 milyon euro önerdi.

Beşiktaş'ta finansal kriz

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