Udinese, Dorukhan Toköz'ün peşinde

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz için Udinese'den 12 milyon euroluk teklif geldi. Başkan Fikret Orman 15 milyon euro istedi.

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz'ün talipleri her geçen gün artıyor. Genoa ve Sassuolo'nun ardından Udinese de Beşiktaş'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi yıldız oyuncu için Beşiktaş'a 12 milyon euro önerdi.