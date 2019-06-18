18 Haziran 2019, Salı
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Ricardo Quaresma Beşiktaş'ı sildi
Giriş Tarihi: 18.06.2019
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu sosyal medya hesabından Fikret Orman'ın açıklamalarına cevap verdi. Siyah Beyazlı kulüpteki geleceği tartışma konusu olan Quaresma, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, İkinci Başkan Serdal Adalı'ya "Quaresma'nın parasını verin, sonra da gönderin gitsin." dediği iddia edilmişti. Bu iddia üzerine de yıldız oyuncu sosyal medya hesabından "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim. İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım." demişti.
BEŞİKTAŞ'I SİLDİ
Ricardo Quaresma, yaptığı açıklama sonrası Instagram hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı. Yıldız oyuncunun bu hareketi "Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak" şeklinde yorumlandı.
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