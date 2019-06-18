18 Haziran 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Ricardo Quaresma Beşiktaş'ı sildi

Ricardo Quaresma Beşiktaş'ı sildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.06.2019

'ın Portekizli futbolcusu sosyal medya hesabından 'ın açıklamalarına cevap verdi. Siyah Beyazlı kulüpteki geleceği tartışma konusu olan Quaresma, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı.

Başkanı 'ın, İkinci Başkan 'ya "Quaresma'nın parasını verin, sonra da gönderin gitsin." dediği iddia edilmişti. Bu iddia üzerine de yıldız oyuncu sosyal medya hesabından "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim. İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım." demişti.

BEŞİKTAŞ'I SİLDİ

, yaptığı açıklama sonrası Instagram hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı. Yıldız oyuncunun bu hareketi "Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak" şeklinde yorumlandı.

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