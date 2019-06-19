Neustadter Beşiktaş yolunda

Başkan Fikret Orman, yeni sezonda takımında görmek istediği Rus stoper Roman Neustadter için tüm şatları zorlamaya kararlı.

Beşiktaş yönetimi kadrosuna kaliteli bir stoperi katabilmek için dört koldan saldırıyor. Bir çok isimle temasa geçen siyah- beyazlıların listesinde ilk sırada 31 yaşındaki Roman Neustadter yer alıyor. Öyle ki, bu konuda Başkan Fikret Orman ile Abdullah Avcı da yıldız isme sıcak bakıyor. Beşiktaş Başkanı Orman ilk olarak Avcı'nın Başakşehir'e almak istediği Neustadter'e "Bizden haber almadan bir yere imza atma" dedi. Başkan Orman'ın, hemen ardından tecrübeli teknik adama Neustadter'i sorduğu ve "Önceliğim Ömer Toprak olmazsa sol stoper, yoksa Neustadter" cevabı aldığı öğrenildi. Ömer konusunda halen pozitif bir gelişme yaşanmazken, Kanneman, Caldirola ve Timothee konusunda ortaya çıkan rakamlar Neustadter'i biraz daha Beşiktaş'a yaklaştırdı.



Neustadter, sarı-lacivertli formayla 108 resmi maçta görev yaptı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu 7 gol atarken, 1 de asist yaptı. Bugüne kadar en çok Schalke formasını terleten Neustadter 161 maçta 8 gol attı, 8 asist yaptı.



AY SONUNDA NETLEŞECEK

Pepe ile yollarını ayıran, Roco ve Mirin'den de beklediği verimi alamayan siyah-beyazlıların renklerine katmak istediği Roman Neustadter, aynı zamanda Başakşehir'den de teklif aldı. İstanbul kulübünden Temmuz başına kadar süre isteyen Rus stoperin, ay sonuna kadar Beşiktaş'a imza atmaması durumunda 1 Temmuz'da Başakşehir'e imza atacağı iddia edildi.



MARGREITTER SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ın stoper adaylarına sürpriz bir isim daha eklendi. Neustadter için tüm imkanlarını seferber edecek olan siyah- beyazlıların gündemine Bundesliga'dan düşen Nürnberg'in 30 yaşındaki stoperi Georg Margreitter'in geldiği öğrenildi. Takımın küme düşmesinden dolayı bu transferi düşük bir bütçe ile gerçekleştirebilecek olan Beşiktaş yönetimi, Roman Neustadter'in transferinin gerçekleşmemesi durumunda rotayı 30 yaşındaki Avusturyalı yıldıza çevirecek.



BEN GIBSON'DA OLUMSUZ YANIT

Beşiktaş'ın stoper transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Burnley kulübünde forma giyen Ben Gibson için kiralama teklifi yapıldı. İngiltere Premier Lig ekibi Beşiktaş'ın bu teklifine olumsuz yanıt verdi. İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre Burnley, 26 yaşındaki İngiliz stoper Ben Gibson için siyah-beyazlılardan gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddetti.