18 Haziran 2019, Salı

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Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası! İşte yapılan teklif... | Video

Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılarda harika bir sezonu geride bırakan milli futbolcu Dorukhan Toköz için İtalya'dan teklif geldi. İşte yapılan teklif...
18.06.2019

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