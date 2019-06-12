12 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Medel’e eş engeli

Medel’e eş engeli
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Beşiktaşlı Gary 'in ile anlaştığı iddiaları hakkında flaş bir açıklama yapıldı.

Yıldız futbolcunun eşi Morales, Arjantin'de yaşamak istemediği söyledi. 'in yeniden 'ta oynayacağı iddialarına yanıt veren Şilili futbolcunun eşi Cristina Morales, "Arjantin'de yaşamak istemiyorum. Tatil için güzel bir yer ama orada yaşamak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yönetiminin, 31 yaşındaki futbolcudan en az 7 milyon euro bonservis ücreti kazanmayı hedeflediği biliniyor. Medel ile , Parma ve Gent kulüpleri de ilgileniyor.
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