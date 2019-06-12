12 Haziran 2019, Çarşamba
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Medel’e eş engeli
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Beşiktaşlı Gary Medel'in Boca Juniors ile anlaştığı iddiaları hakkında flaş bir açıklama yapıldı.
Yıldız futbolcunun eşi Morales, Arjantin'de yaşamak istemediği söyledi. Medel'in yeniden Boca Juniors'ta oynayacağı iddialarına yanıt veren Şilili futbolcunun eşi Cristina Morales, "Arjantin'de yaşamak istemiyorum. Tatil için güzel bir yer ama orada yaşamak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yönetiminin, 31 yaşındaki futbolcudan en az 7 milyon euro bonservis ücreti kazanmayı hedeflediği biliniyor. Medel ile West Ham United, Parma ve Gent kulüpleri de ilgileniyor.
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