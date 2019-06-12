12 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz’a Sampdoria kancası!

Burak Yılmaz’a Sampdoria kancası!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.06.2019

 ve A 'ın golcü yıldızı için 'dan sürpriz bir iddia geldi.

Serie A'da sezon damga vuran 36 yaşındaki Fabio Quagliarella'yı kaybetme riski bulunan Sampdoria'nın, 'ın peşinde olduğu iddia edildi. İtalyan takımının teknik direktörü Giampaolo'nun, 'ye gitmesi durumunda Quagliarella'yla benzer özellikleri ve tecrübesiyle Burak Yılmaz'a sıcak baktığı iddia edildi.
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