12 Haziran 2019, Çarşamba
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Burak Yılmaz’a Sampdoria kancası!
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Beşiktaş ve A Milli Takım'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.
Serie A'da sezon damga vuran 36 yaşındaki Fabio Quagliarella'yı kaybetme riski bulunan Sampdoria'nın, Burak Yılmaz'ın peşinde olduğu iddia edildi. İtalyan takımının teknik direktörü Giampaolo'nun, Napoli'ye gitmesi durumunda Quagliarella'yla benzer özellikleri ve tecrübesiyle Burak Yılmaz'a sıcak baktığı iddia edildi.
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