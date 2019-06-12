12 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı

Aboubakar çıkmazı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.06.2019

’ın prensip anlaşmasına vardığı Vincent Abuobakar’ın kulübü Porto diğer forveti ’yı satarak Kamerunlu santrforu takımda tutmak istiyor.

Teknik direktör 'nın resmi sözleşmeye imza atmasının ardından çalışmalarına start veren , ilk büyük sürprizini Vincent Aboubakar ile yaptı. Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu santraforun kiralık transferi için Porto ile temaslara başladı. ve ikilisinin yürüttüğü transfer operasyonunda Aboubakar'ı 1 yıl kiralık olarak transfer etmeyi düşünen siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu futbolcu ile de görüştü ancak "Porto ile görüşün" cevabını aldı. Portekiz kulübü, siyah-beyazlıların 2 milyon euro'luk kiralama ücretini geri çevirdi. ile FFP anlaşmasından dolayı kadrosundaki futbolcuları elden çıkartarak gelir yaratmaya çalışan Porto, Militao (50 milyon euro) ve Felipe'yi (22 milyon euro) ardından da 'yı da satarak rahatlamak istiyor. Portekiz temsilcisi, Marega'nın olası satış durumundan dolayı Aboubakar'ı kadrosunda tutmak istiyor.
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