12 Haziran 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Vincent Abuobakar’ın kulübü Porto diğer forveti Marega’yı satarak Kamerunlu santrforu takımda tutmak istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın resmi sözleşmeye imza atmasının ardından transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş, ilk büyük sürprizini Vincent Aboubakar ile yaptı. Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu santraforun kiralık transferi için Porto ile temaslara başladı. Serdal Adalı ve Umut Güner ikilisinin yürüttüğü transfer operasyonunda Aboubakar'ı 1 yıl kiralık olarak transfer etmeyi düşünen siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu futbolcu ile de görüştü ancak "Porto ile görüşün" cevabını aldı. Portekiz kulübü, siyah-beyazlıların 2 milyon euro'luk kiralama ücretini geri çevirdi. UEFA ile FFP anlaşmasından dolayı kadrosundaki futbolcuları elden çıkartarak gelir yaratmaya çalışan Porto, Militao (50 milyon euro) ve Felipe'yi (22 milyon euro) ardından da Marega'yı da satarak rahatlamak istiyor. Portekiz temsilcisi, Marega'nın olası satış durumundan dolayı Aboubakar'ı kadrosunda tutmak istiyor.
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