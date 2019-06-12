12 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Çalhanoğlu sürprizi

Çalhanoğlu sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Siyah-beyazlılar; Milan, İnter, ve ’in radarındaki Dorukhan’ın ayrılması durumunda Milan’da forma giyen ’nu edecek.

'ta teknik direktör 'nın resmen işbaşı yapmasıyla birlikte ilginç gelişmeler yaşanıyor.. Siyah-beyazlılar çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da takımdaki genç yıldızlara gelen tekliflerle ilgileniyor. Son dönemde siyah-beyazlıların yıldızı Dorukhan Toköz için İtalyan ekipleri büyük bir yarışın içine girdiler. Öyle ki bir süredir Elif Elmas'ın da peşinde olan 'in, 22 yaşındaki İspanyol Rodrigo'nu istediği rakama satması sonrasında istediği isimler arasına Dorukhan'ın da adını yazdığı ifade edildi.

AVCI DA SOĞUK BAKMIYOR

Atletico Madrid'in; veya İnter'den Rodrigo için 60 milyon euro alması durumunda; Dorukhan'ı almak için hiçbir sıkıntı yaşamayacağı ifade edildi. Bu arada Dorukhan'ın ayrılma olasılığına karşılık İtalyan basını da ilginç bir iddiada bulundu. Milan'ın, kadrosuna katmak istediği Dorukhan'a karşılık siyah-beyazlılara takasını ve para önereceği belirtildi. Gelen bilgiler, böyle bir takas teklifi olması durumunda Avcı'nın hem sol kanatta hem de 10 numara mevkiinde forma giyebilen Hakan Çalhanoğlu'nu isteyeceği yönünde.

İtalyan devi Milan'da forma giyen 25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, genç yaşına rağmen bugüne kadar toplam 299 resmi maçta görev yaptı. B. Leverkusen'de 115 kez şans bulan Hakan; Milan'da 91, Karlsruher'de 55, Hamburg'da ise 38 maçta oynadı. Bu periyotta 68 gol atan Hakan, tam 77 de asist yaptı.
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