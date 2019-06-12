12 Haziran 2019, Çarşamba
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AVCI DA SOĞUK BAKMIYOR
Atletico Madrid'in; Bayern Münih veya İnter'den Rodrigo için 60 milyon euro alması durumunda; Dorukhan'ı almak için hiçbir sıkıntı yaşamayacağı ifade edildi. Bu arada Dorukhan'ın ayrılma olasılığına karşılık İtalyan basını da ilginç bir iddiada bulundu. Milan'ın, kadrosuna katmak istediği Dorukhan'a karşılık siyah-beyazlılara Hakan Çalhanoğlu takasını ve para önereceği belirtildi. Gelen bilgiler, böyle bir takas teklifi olması durumunda Avcı'nın hem sol kanatta hem de 10 numara mevkiinde forma giyebilen Hakan Çalhanoğlu'nu isteyeceği yönünde.
İtalyan devi Milan'da forma giyen 25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, genç yaşına rağmen bugüne kadar toplam 299 resmi maçta görev yaptı. B. Leverkusen'de 115 kez şans bulan Hakan; Milan'da 91, Karlsruher'de 55, Hamburg'da ise 38 maçta oynadı. Bu periyotta 68 gol atan Hakan, tam 77 de asist yaptı.
Çalhanoğlu sürprizi
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Siyah-beyazlılar; Milan, İnter, Fiorentina ve Atletico Madrid’in radarındaki Dorukhan’ın ayrılması durumunda Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nu transfer edecek.
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın resmen işbaşı yapmasıyla birlikte ilginç gelişmeler yaşanıyor.. Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da takımdaki genç yıldızlara gelen tekliflerle ilgileniyor. Son dönemde siyah-beyazlıların yıldızı Dorukhan Toköz için İtalyan ekipleri büyük bir yarışın içine girdiler. Öyle ki bir süredir Elif Elmas'ın da peşinde olan Atletico Madrid'in, 22 yaşındaki İspanyol 10 numara Rodrigo'nu istediği rakama satması sonrasında istediği isimler arasına Dorukhan'ın da adını yazdığı ifade edildi.
AVCI DA SOĞUK BAKMIYOR
Atletico Madrid'in; Bayern Münih veya İnter'den Rodrigo için 60 milyon euro alması durumunda; Dorukhan'ı almak için hiçbir sıkıntı yaşamayacağı ifade edildi. Bu arada Dorukhan'ın ayrılma olasılığına karşılık İtalyan basını da ilginç bir iddiada bulundu. Milan'ın, kadrosuna katmak istediği Dorukhan'a karşılık siyah-beyazlılara Hakan Çalhanoğlu takasını ve para önereceği belirtildi. Gelen bilgiler, böyle bir takas teklifi olması durumunda Avcı'nın hem sol kanatta hem de 10 numara mevkiinde forma giyebilen Hakan Çalhanoğlu'nu isteyeceği yönünde.
İtalyan devi Milan'da forma giyen 25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, genç yaşına rağmen bugüne kadar toplam 299 resmi maçta görev yaptı. B. Leverkusen'de 115 kez şans bulan Hakan; Milan'da 91, Karlsruher'de 55, Hamburg'da ise 38 maçta oynadı. Bu periyotta 68 gol atan Hakan, tam 77 de asist yaptı.
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