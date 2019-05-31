01 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı açıkladı

Fikret Orman Abdullah Avcı'yı açıkladı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 Giriş Tarihi: 31.05.2019

Kulübü Başkanı , 'da Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftar yemeğine katılarak siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Davetlilerin kandilini kutlayarak konuşmasına başlayan Orman, 'nın siyah-beyazlı ekibe hayırlı olmasını diledi.

ile iyi bir sezon geçirmesi temenni eden , "Yeni bir sezona başlıyoruz. Yeni hocamız da 'a hayırlı olsun. İnşallah hep beraber çok güzel, başarılı bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Bu vesileyle önümüzdeki Ramazan Bayramınızı kutluyorum, ailece huzurla mutlulukla geçirin" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLERE BAŞLAYACAĞIZ"

sorularını da yanıtlayan Orman, "Hocamızla daha bugün anlaştık. Şu anda birinci işimiz kendi ekibini kurmak. Ondan sonra kamp organizasyonu sonrasında da transferlere başlayacağız. Şu anda o gidecek, bu kalacak demek için çok erken. Hocanın ve teknik ekibin bir yorum yapması lazım. Bizim epey bir çalışmamız var. İkisini birleştirip, bayram süresince çalışacağız. Hocamız da hayırlı olsun bu arada" diye konuştu.

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