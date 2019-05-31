31 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde

Abdullah Avcı tesislere geldi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 Giriş Tarihi: 31.05.2019

ile anlaşma sağlayan teknik direktör , 'ne geldi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.

Gündoğar'ın açıklamaları şu şekilde:

ORMAN İLE AVCI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

"Başkan ve 'nde toplantı gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı tesisleri gezerek personelle tanıştı. Avcı, sportif direktör Ali Naibi ile gerçekleştireceği toplantının ardından Fulya'daki tesislere geçecek ve burada altyapı antrenörleriyle bir araya gelecek.

TESİSLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Avcı'nın tesislerde bazı değiliklikler yapması söz konusu. Kendi odası ve yardımcılarının odası ile ilgili tesis müdüryle bazı fikir alışverişinde bulundu.

YASİN SÜLÜN TEKNİK EKİBE KATILACAK

"'ın eski futbolcusu Yasin Sülün teknik kadroya katılacak. Avcı'nın 'de çalıştığı yardımcıları ve analizcileri de Abdullah Avcı'nın ekibinde olacak.

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