31 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı ön raporu verdi

Beşiktaş yönetimiyle anlaşma detaylarını görüşen Abdullah Avcı, takımda kalmasını istediği oyuncuların dışında hangi mevkilere takviye gerektiğini de yönetime bildirdi. Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarını Avcı'nın raporuna göre şekillendirdi.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 07:50
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Abdullah Avcı ön raporu verdi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede hem takımda kalmak istediği oyuncularla ilgili, hem de hangi mevkilere takviye yapılmasını istediğini bir rapor olarak sundu.

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Abdullah Avcı ön raporu verdi

Başkan Orman'ın yanı sıra Serdal Adalı ve Umut Güner'in yer aldığı toplantıda Beşiktaş'la ilgili planlarını kabaca anlatan Abdullah Avcı, futbolun patronu Ahmet Kavalcı ile bir araya geldi.

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Abdullah Avcı ön raporu verdi

Başkan Fikret Orman'ın, "Birlikte çalışacaksınız" dediği Kavalcı'ya, Avcı kısa bir ön rapor sundu. Teknik patron Abdullah Avcı'nın raporu şu şekilde:

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Abdullah Avcı ön raporu verdi

Takımın en fazla kazanan ismi kesinlikle kalecisi (Loris Karius) olmamalı.

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Abdullah Avcı ön raporu verdi

Domagoj vıda tutulmalı. Satmak gerekiyorsa, iyi bir stopere ihtiyacımız olur.

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