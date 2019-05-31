31 Mayıs 2019, Cuma
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Abdullah Avcı ön raporu verdi
Beşiktaş yönetimiyle anlaşma detaylarını görüşen Abdullah Avcı, takımda kalmasını istediği oyuncuların dışında hangi mevkilere takviye gerektiğini de yönetime bildirdi. Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarını Avcı'nın raporuna göre şekillendirdi.
Giriş Tarihi: 31.05.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 07:50
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