01 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

"Abdullah Avcı başarıya aç"

Abdullah Avcı başarıya aç
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Beşiktaşlı yönetici Ürkmezgil, Avcı'ya neden güvendiklerini açıkladı: "Kan değişiklikleri genelde iyi olmuştur. Abdullah hoca duruşuyla, istikrarıyla, disipliniyle takdir ettiğimiz bir hoca. Ayrıca amiyane tabirle şampiyonluğa aç."

'ın yeni hocası olurken, siyah-beyazlı yönetim de tecrübeli hocayı neden tercih ettiklerini şu sözlerle açıkladı. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşması hakkında ASpor'dan Hakan Gündoğar'a açıklamalarda bulunan yönetici , "İnşallah hayırlı olur. Hocayı İstanbulspor'dan tanıyorum. Son 10 yılda hiç ayrılmadığım bir dostum, çok sevdiğim bir kardeşim. Kan değişiklikleri her zaman ya da genelde iyi olmuştur. Abdullah Hoca çok takdir ettiğimiz bir hoca. Duruşuyla, istikrarıyla, disipliniyle takdir ettiğimiz bir hoca. Çalışmak istediğimiz bir insandı" dedi ve şöyle devam etti:

İKNA ETMEK ZOR OLMADI

"Şenol Hoca, 'a gittiği için bu imkan doğdu. Amiyane tabirle hocanın şampiyonluktaki açlığını düşündüğümüzde, bizim için de iki senedir şampiyonluğun kaçtığını düşünürsek; bu iki amacın bir araya gelmesiyle daha iyi sonuca gideceğimizi düşünüyoruz. Abdullah Hoca'yı ikna etmek zor olmadı. Zaten o bizim dostumuz, kardeşimiz. Başkan da onu çok sever. Israrla bu işler olmaz. Abdullah Hoca da bizim kulübümüzü doğru yer olarak gördüğü için bu tercihi yaptı. Bu yüzden iki taraf için de ikna gibi bir şey söz konusu olmadı."
Ahmet Ürkmezgil: Avcı'dan beklentimiz şampiyonluk

ANLAŞMA TL ÜZERİNDEN

Teknik direktör 'e 2.5 milyon euro veren, için ise 2 milyon euro'yu gözden çıkaran yönetimin, Abdullah Avcı'ya yıllık 10-12 milyon lira ödeyeceği aktarıldı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca tüm sözleşmelerini Türk Lirası üzerinden yapan Avcı'nın bu prensibini Beşiktaş'ta devam ettireceği vurgulandı.
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YERRY MINA'YA AVCI'DAN ONAY

Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli hocanın isteğiyle öncelikle defansını sağlamlaştırmaya çalışacak. Avcı'nın Vida dışında kalan diğer stoperler Roco ve Mirin'in yeterli kapasite olmadığı yönünde rapor verdiği bildirildi. Türkiye'de oynamak istemediğini bilmesine rağmen için şartları zorlayacağını anlatan Avcı, ayrıca Everton'ın sezon başında Barcelona'dan aldığı Yerry Mina'nın da yeteri kadar şans bulamadığı için kendilerine gelmek isteyebileceğini söyledi. Kolombiyalı stoper üzerinden araştırma yapılmasını talep etti.
Abdullah Avcı Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde

MAHMUT BEDELSİZ GELEBİLİR

Avcı'nın Beşiktaş'a gelirken ısrarla istediği ismin, futbolu bırakmaya hazırlanan Atiba'nın yerine kullanmak istediği Mahmut Tekdemir olduğu öğrenildi. Avcı'nın, Başkan 'ın yanı sıra ve ile yaptığı toplantıda başka bir isim gündeme getirmediği ifade edildi. Abdullah Avcı, Mahmut'un da aynen kendisinin olduğu gibi Başakşehir yönetimiyle görüşerek 10 yıllık hizmetlerine karşılık bonservisini bedelsiz isteyerek Beşiktaş'a geleceğini iletti.
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